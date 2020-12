Фантастический сюжет: инопланетяне «похитили» Зоуи Дешанель в новом клипе Кэти Перри

21 декабря у американской певицы Кэти Перри вышел новый клип Not the End of the World («Не конец света»), главную роль в котором вместо нее сыграла актриса Зоуи Дешанель.

По сюжету музыкального видео, синекожие инопланетяне хотят похитить Перри, которая нянчится со своим сынишкой от Орландо Блума, но вместо нее по ошибке тепепортируют на свою летающую тарелку оказавшуюся рядом Дешанель. Пришельцы объясняют псевдопевице, что они спасли ее с Земли, которая вот-вот будет уничтожена. Актрисе приходится одновременно изображать для них поп-звезду и думать о том, как спасти родную планету.

Несмотря на фантастический сюжет видео, сама песня имеет вполне реальный посыл: миру еще не настал конец, пандемия закончится, жизнь продолжается. Это трек из нового альбома Кэти Перри Smile, который вышел в конце лета 2020 года, — сразу после родов певицы.

Напомним, что Зоуи Дешанель играла в таких фильмах, как «Автостопом по галактике», «Всегда говори «Да» и «500 дней лета». Кроме развития актерской карьеры, она еще и поет.

