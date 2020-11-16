«Пожалейте Нагиева»: Горбань в бассейне обтянула пышную грудь мокрым лифом-бандо

Мария Горбань вместе с мужем Кириллом Зоткиным воспитывает дочку Стефанию. При этом многие поклонники актрисы из сериала «Кухня» искренне полагают, что она скрывает свой бурный роман с Дмитрием Нагиев. Как говорит Маша, фанаты привыкли к их тандему в кино, сериалах и рекламных проектах. Сам шоумен не раз подшучивал над партнершей, говоря, что она очень любит деньги. Ведь Горбань много снимается в роликах на ТВ. К такому актриса тоже относится с юмором и на Дмитрия Нагиева не обижается. В ответ Мария лишь по доброму поддевает шоумена, обращаясь к нему по имени и отчеству.

Дмитрий, в свою очередь, напоминал Горбань, что они практически ровесники и такое обращение едва ли уместно. Стоит ли говорить, что Маша, помимо ролей в кино, может похвастаться и эффектной фигурой, стоит только посмотреть на ее пляжные кадры. В бассейне актриса сверкнула изящными формами в небесно-голубом бикини, обтянув грудь лифом-бандо. Поклонники лишились дара речи, увидев звезду в купальнике.

«Чудо, как прекрасна», «Вами можно только любоваться», «Пожалейте Нагиева», «До чего же хороша!!», «Сексуальность зашкаливает», «Любимая русалочка», «У вас точно есть дочка?! Талия такая тонкая», «Словно тростинка», «Какая же вы шикарная», «Девушка-мечта, просто супер!!», «Капельки воды стекают по телу», «Ух, какая мокренькая после плавания», — пишут фолловеры.

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