Воспитание наследников: Кейт Миддлтон практикует новые методы

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. У них подрастают два сына – принцы Джордж и Луи и красавица-дочка – принцесса Шарлотта. Недавно герцоги Кембриджские рассказывали, что воспитывают наследников в строгости. Например, им не разрешают громко разговаривать дома и смотреть телевизор перед сном.

Эксперт по отношениям Мартина Мерсер рассказала Express, что Кейт использует и другие методы воспитания. В первую очередь, она учит детей проявлять привязанность на публике. Поклонники не раз замечали, как Кейт держит за руки своих детей во время прогулок. Также герцогиня прививает малышам правила этикета королевской семьи. Им не позволено кататься по полу, внезапно истерить или ерзать на месте.

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Напомним, что несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись из трехдневного путешествия по Великобритании. Они побывали в нескольких городах, где встречались с местными жителями. Герцогов Кембриджских волновало то, как британцы справились с пандемией и ее последствиями.

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