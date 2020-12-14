С мамой за ручку: появился снимок младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддтон и принц Уильям — родители троих детей. Старший сын — принц Джорж и принцесса Шарлотта уже ходят в школу, а вот младшему принцу Луи скоро исполнится три года. На днях вся семья появилась на публике — они пришли в один из лондонских театров. Снимки появились в Instagram королевских особ.

Фанаты герцогов Кембриджских сразу же отметили, что их младший сын очень похож на своего дедушку — отца Кейт Миддлтон — Майкла.

«Луи похож на отца Кейт! Как сильно они похожи! Невероятное сходство!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что ранее герцоги Кембриджские побывали в трехдневном путешествии по Великобритании, в рамках которого встретились со школьниками, студентами, волонтерами, учителями, врачами и всеми теми, кто боролся с коронавирусом.

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