«Теперь есть такая красота»: Лиана Шульгина похвасталась новыми покупками

Невестка певицы Валерии готовится не только к Новому году, но и рождению дочери. Лиана Шульгина активно запасается красивыми пинетками и распашонками для малышки. При этом будущая мамочка не забывает побаловать себя и свою младшую сестренку Марьяну. Недавно в Stories Лианы появились кадры с прогулки девушек по модным бутикам на Патриарших прудах.

Вначале сестры заглянули в несколько кафе. Лиана уже рассказывала своим подписчикам, что в последнее время ей постоянно хочется есть венские вафли. Хотя врач посоветовал беременной больше употреблять белок животного происхождения. Однако избранница молодого предпринимателя Арсения Шульгина не может отказать себе в удовольствии отведать свежий десерт. Или даже два.

После того, как девушки перекусили, они прогулялись по украшенной к Новому году столице.

«Мы решили немного прогуляться. Погода просто прекрасная! Новогодняя атмосфера всюду», — отметила Шульгина.

К слову, пока сестры гуляли по центру, они забежали в один из бутиков декоративной косметики. Там Лиана выбрала себе помаду. Девушка долго думала над цветом и в итоге остановилась на нюдовом оттенке.

«Теперь у меня есть такая красота», — похвасталась дорогим подарком Лиана.

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