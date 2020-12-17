Нарядилась перед роддомом: беременная невестка Валерии в белом платье-бандо позировала у елочки

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, и его жена Лиана вот-вот станут родителями. Пара в ожидании первенца, и уже известно, что у них родится девочка. Все приготовления ко встрече с малышкой завершены, сумки собраны, остается лишь ждать часа Икс – невестка Валерии на девятом месяце.

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Накануне Лиана облачилась в эффектное платье-бандо и позировала на фоне елочки. Видно, девушка соскучилась по красивым фотосессиям и нарядам. Беременный животик жена Шульгина заботливо придержала рукой. «Какая ты милая», — заметил отец Лианы в комментарии под фото.

Недавно Лиана и Арсений украсили квартиру и нарядили елочку к Новому году. И атмосфера ожидания наполнилась волшебством.

Напомним, Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой в августе этого года. Пара была в отношениях чуть меньше года, и летом сын Валерии сделал предложение возлюбленной.

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