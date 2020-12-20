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«Какие фотки»: Мария Погребняк с необычным макияжем подразнила фанатов кадрами в мини-шортах

30-летняя жена футболиста Павла Погребняка наклеила осколки стекла на лицо.

«Какие фотки»: Мария Погребняк с необычным макияжем подразнила фанатов кадрами в мини-шортах
Мария Погребняк. Фото: Instagram.com/mariapoga_

Модель и бизнесвумен Мария Погребняк не привыкла прятать стройные ножки в мешковатые вещи. Девушка часто снимается в откровенных проектах, где может похвастаться своей фигурой. Недавно в Stories личного профиля Погребняк опубликовала несколько кадров с бэкстейджа одной из своих последних фотосессий. Стоит отметить, что помимо бесконечно длинных ног, многодетной мамочке было, что еще показать.

Мария уделяет внимание не только своему гардеробу, но и косметике. Макияж, по мнению знаменитости, — важная часть любой съемки. Чем ярче и необычнее мейкап, тем лучше. Именно поэтому Погребняк отважилась на смелый бьюти-эксперимент. Девушка вместе со своими помощницами разбила стекло и нанесла осколки прямо на лицо.  Получилось завораживающе.

Мария Погребняк
Мария Погребняк сделала макияж с помощью стекла. Фото: Instagram.com/mariapoga_

Что касается одежды, тут бизнес-леди отдала предпочтение актуальному  в этом сезоне искусственному меху. Мини-шубку девушка выбрала в цвете морской волны. К ней Мария подобрала короткие черные шорты и туфли известного модного бренда на высокой шпильке. Также особое внимание привлекали аксессуары — золотые массивные кольца, браслет и серьги.

Мария Погребняк
Мария Погребняк предпочитает яркие цвета в своем гардеробе. Фото: Instagram.com/mariapoga_

«Какие фотки завтра будут», — заинтриговала Погребняк своих поклонников.

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