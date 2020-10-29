Леди в черном: Мария Погребняк позировала в новом трендовом образе

Бизнесвумен Мария Погребняк не представляет свою жизнь без фотосессий и модных показов. Жена футболиста Павла Погребняка часто делится со своими поклонниками вариантами последних трендов фэшн-индустрии. Недавно многодетная мамочка опубликовала в Stories личного профиля очередную подборку своих лучших нарядов. Среди них оказался наряд в стиле «тотальный черный».

Погребняк позировала в кожаных брюках и туфлях-лодочках на шпильке. При этом она отдала предпочтение такому же по цвету, что и низ, — верху в виде боди с длинными рукавами и объемными плечами.

В качестве аксессуаров на Марии были надеты золотые цепь и серьги-обручи, а также темные очки с прямоугольной оправой. Волосы блондинка собрала в тугой хвост, оставив несколько прядей у лица.

Дизайнер Сергей Никулин специально для портала Teleprogramma.pro рассказал, чем удачен выбор Погребняк.

«Этот образ — яркий представитель современных трендов. Это и плечики, стилистика 90-х годов. Также прическа, аксессуары — все атрибуты образа составляют яркий-яркий пример уличных и подиумных трендов этого сезона. Твердая десятка из пяти Марии. Тут, как говорится, ни дать ни взять. Она выполнила все требования к современному модному аутфиту: крупные аксессуары, темные очки в дневное время, тренд на блонд, широкие плечики, кожа, лодочки, завышенная талия», — прокомментировал эксперт моды.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».