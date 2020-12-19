«Радуюсь результатам»: Алина Загитова похвасталась успехами в учебе

Ведущая шоу «Ледниковый период» на Первом канале — Алина Загитова — при всей своей загруженности и частых съемках не забывает об учебе. Недавно в личном профиле знаменитости появилась публикация, в которой олимпийская чемпионка порадовалась своей успеваемости в университете.

Загитова разместила несколько кадров, где спортсменка радостно улыбается, сидя за монитором ноутбука.

«Радуюсь результатам первого зачета», — объявила Алина.

Поклонники Загитовой написали, что искренне гордятся девушкой и считают ее примером для подражания:

«Удачи тебе наша любимая девочка, верь в себя, у тебя все получается на 5+, любим тебя и радуемся за тебя », «Молодец, Алина! Твои земляки гордятся тобой! Все ты делаешь правильно!».

Напомним, ранее в СМИ отмечали, что Загитова поступила в этом году на факультет журналистики в РАНХиГС. Девушка выбрала для себя направление «Продюсирование и культурная политика». Однако до этого Алина твердо была уверена, что пойдет по стопам своего тренера — Этери Тутберидзе. Но желание посвятить себя тренерскому делу у знаменитости было недолго. К слову, на телевизионном поприще у Алины уже есть первые награды. Недавно фигуристку признали лучшей телеведущей года по версии читателей «Комсомольской правды».

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