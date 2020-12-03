Илья Авербух ответил на слухи, что Загитовой сократили экранное время на «Ледниковом периоде»

По словам хореографа, надо было сойти с ума, чтобы написать такую глупость.

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слухи, что олимпийской чемпионке 2018 года в корейском Пхенчхане фигуристке Алине Загитовой сократили экранное время на «Ледниковом периоде». Как известно, она ведущая шоу в паре с Алексеем Ягудиным.

«Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведет передачу. С каждой программой становится все краше и краше. Я считаю, что у нее колоссальный прогресс, и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, и это — еще раз повторю – великая глупость. От желания хайпануть». Илья Авербух

Ранее в СМИ прошли слухи, что Авербух недоволен фигуристкой, которая много запинается во время разговоров с участниками «Ледникового периода». Якобы он хочет, чтобы она нашла себя в другом направлении.

В частности, Авербух сейчас готовит номер для Загитовой. Именно с ним она выступит в одном из завершающих выпусков «Ледникового периода».

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