«Какой сегодня день»: экс-возлюбленная Эмина в песочной дубленке порезвилась с дочкой в снегу

Эмин Агаларов в этом году снова стал холостяком. Певец неожиданно объявил о расставании со второй женой Аленой Гавриловой. Они прожили вместе меньше двух лет, поэтому поклонники были удивлены таким решением. Бизнесмен не стал озвучивать причины развода, но отметил, что они расстались на хорошей ноте и продолжат вместе воспитывать дочку Афину. Артист теперь часто берет девочку на прогулки и к себе на работу.

Однако Алена тоже с радостью воспитывает малышку. Она любит устраивать с ней прогулки на природе. 15 декабря в Москве выпал пушистый снег. Девушка решила не упускать шанс. Она отправилась гулять с малышкой. Бывшая возлюбленная Эмина облачилась в демисезонный костюм пастельного цвета и дубленку песочного оттенка. Она дополнила образ белым шарфом и уютными ботинками с мехом.

«Какой сегодня день», — заявила Гаврилова.

Она не только порезвилась с дочкой в снегу, но и покаталась с ней на санках с горки. Напомним, что Афина родилась в ночь с 31 декабря на 1 января. Скоро девочке исполнится два года. Примечательно, что в этот же день родилась мама артиста. Обычно они отмечали радостное событие все вместе, но этот Новый год будет первым после развода супругов, поэтому не исключено, что праздновать вместе не будет.

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