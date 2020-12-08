Экс-возлюбленная Эмина в белом платье-сорочке повеселилась с подругами в ресторане

Эмин Агаларов в этом году снова стал завидным холостяком. Певец и вице-президент компании Crocus Group объявил, что расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Они были вместе меньше двух лет, поэтому поклонников удивило такое решение пары. Однако артист купил девушке новый дом, где она теперь живет с их дочкой Афиной. С первой женой Лейлой Алиевой бизнесмен тоже сохранил дружеские отношения и регулярно навещает детей, которых она ему подарила: Али, Микаила и приемную Амину.

Алена, в свою очередь, постепенно обживается на новом месте. Она уже нарядила новогоднюю елку и купила подарки. Накануне девушка запечатлела подросшую дочку, которой скоро исполнится два года, во время игры под елкой. Малышка была в пижаме, а ее волосы были убраны в хвостики.

«Скоро подарки будут открыты», — отметила Гаврилова.

А вот вечером бывшая возлюбленная Эмина отправилась в престижный ресторан «Сахалин», который славится морепродуктами и находится в одной из высоток «Москва Сити». Для выхода в свет Алена надела белое платье-сорочку. Она собрала волосы, оставив несколько прядей у лица, и сделала неброский макияж. Девушка повеселилась с подругами одна из которых праздновала день рождения.

Она смогла не только развеяться, но и насладиться изысканными блюдами. Поклонники восхитились тем, как выглядит «Мисс Мордовия» 2004 года. К слову, у нее также есть сын от известного миллиардера Рустама Тарико. Мальчику уже 13 лет.

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