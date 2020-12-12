«Усики — пропуск в трусики»: Павел Деревянко отрастил усы ради подписчиков

Исполнитель одной из главных ролей в новом популярном сериале «Беспринципные» продолжает эксперименты над своей внешностью. Павел Деревянко, как отмечают поклонники актера, стал физически крепче. Артист действительно усовершенствовал свое тело, добавив пару кубиков на «прессе». Но на этом знаменитость не остановился. О внешних преображениях Деревянко на своей странице в сети рассказал его коллега и начальник по съемочной площадке — Семен Слепаков.

Бывший резидент Comedy Club признался, что Павел принимает участие в его новом проекте. Для этого Слепаков поставил перед артистом непростую задачу — отрастить усы. По словам Семена, Павел долгое время сопротивлялся. Он не понимал, почему нельзя воспользоваться чудесами грима:

«Сомневаясь в качестве накладных, мы обратились к Павлу с просьбой отрастить свои собственные. Но он категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал — «усики — пропуск в трусики»», — пошутил Слепаков.

Примечательно то, что артист все же отрастил свои собственные усы. Семен решил подкупить актера, пообещав ему бесплатную рекламу в личном профиле за смену имиджа. Спор показался интересным Деревянко. И он выполнил свою часть сделки, ровно через две недели показав режиссеру прекрасные длинные усы.

«Все подписывайтесь на инстаграм Павла. Умоляю. Это невероятно интересный аккаунт! Там столько крутого контента!», — пришлось писать Слепакову в своем профиле.

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