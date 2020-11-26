«Бесконечный перфекционист»: Ольга Медынич рассказала о работе с Павлом Деревянко

Актриса стала звездой нового сериала «Идеальная семья». Она разоткровенничалась в беседе с порталом Teleprogramma.pro не только о съемках, но и отношениях с коллегами.

Ольга Медынич играет в театре, а также ходит на пробы. Только за 2020 год она снялась в пяти проектах. В скором времени состоится премьера сериала «Идеальная семья». Девушка сыграла главную роль вместе с Павлом Деревянко, который стал ее экранным мужем. Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с актрисой, которая рассказала не только о своей героине, но и работе с партнером.

По словам Медынич, ее героиня Катя ей очень близка по характеру. «Люблю прямолинейных баб, а не курочек домашних», — сразу отметила актриса. По сюжету, девушка попадает в не лучшую финансовую ситуацию, но у нее есть дети, которых хочется растить в радости и счастье. Как и во многих семьях, у супругов начинаются проблемы, что становится главным раздражителем. А работать с Павлом Ольге было очень комфортно. Она осталась в восторге от своего партнера.

«Пашка — бесконечный перфекционист. Ему надо, чтобы все было идеально. И это классная черта. Потому что он требует не только от партнеров этого, но и от себя. У нас может быть столько дублей, пока он не добьется идеального для себя… И только потом скажет себе: да, было хорошо. Немногие партнеры так делают», — поделилась девушка.

Какие еще подробности съемок раскрыла Ольга, можно прочитать в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

Премьера сериала «Идеальная семья» состоится 30 ноября на канале ТНТ.

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