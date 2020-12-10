«Хожу с полными мешками!»: Орбакайте в клетчатой рубашке оверсайз отправилась на шопинг

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. У певицы есть особняк в Майами, а также квартира в Нью-Йорке. В этом году она несколько раз ездила с семьей в США. Сначала артистка отдохнула на курорте, а потом перебралась в главный туристический американский город, где ее дочка Клавдия ходит в школу. Однако в конце ноября Орбакайте вернулась в Москву, чтобы сыграть в театре и сняться в новогодних передачах.

На днях состоялась «Песня года». Певица не могла пропустить это событие, поэтому приготовила два образа для концерта. 49-летняя артистка примерила ботфорты, а также сверкающее платье. 10 декабря Кристина отправилась на шопинг, чтобы пополнить гардероб обновками. Она запечатлела себя в масс-маркете. Певица предстала в клетчатой рубашке оверсайз зеленого оттенка. Она также надела защитную маску.

«Хожу с полными мешками! Russia forever! Люблю я здесь бывать, правда, редко, но зато никогда с пустыми руками не ухожу», — поделилась звезда.

Орбакайте осталась в восторге, когда ей также вручили набор новогодних свечек. У певицы появилось свободное время, поэтому она решила насладиться солнечной погодой.

«Прогуляться по Москве морозной — приятно», — отметила певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили дочку Аллу Пугачевой комплиментами. Фанаты считают, что артистка стала еще больше похожа на свою маму.

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