«Любимки»: невестка Орбакайте в джинсах и дутой куртке поужинала с семьей Преснякова

У Владимира Преснякова, как известно, большая семья. Он уже десять лет живет в браке с Натальей Подольской. У пары подрастает пятилетний сын Артемий, а минувшей осенью у них родился еще один мальчик — сын Иван. А от отношений с Кристиной Орбакайте у артиста также есть старший сын Никита, с которым он тепло общается. Внук Аллы Пугачевой три года назад женился на своей избраннице Алене Красновой.

Так как у Преснякова дома теперь маленький ребенок, то он нечасто выходит в свет. Певец помогает жене за ним ухаживать. Однако на днях он съездил со старшими сыновьями на горнолыжный курорт. Там они смогли покататься со склонов. А 9 декабря супруги организовали крещение младшего наследника. Никита не мог пропустить такое событие. С утра он отправился с женой по магазинам. В итоге пара оделась в одном стиле.

Краснова предстала в серых джинсах с высокой посадкой, топе и дутой черной куртке с глянцевым эффектом. Никита облачился в черные джинсы и косуху оверсайз. В церкви они увиделись с родными. На таинстве собрались все сыновья Преснякова-старшего. А потом вся звездная семья поужинала в ресторане, чтобы отметить радостное событие.

Алена запечатлела Никиту вместе с отцом, который выбрал стиль тотал блэк. «Только не выкладывай меня! Пожалуйста, не выкладывай», — взмолился Владимир. «Любимки», — подписала совместные кадры мужа и свекра Краснова.

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