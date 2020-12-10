«С капельками воды на теле»: обнаженная Зуева прикрылась пенкой, поплескавшись в джакузи

На фоне слухов о расставании с Данилой Козловским актриса из фильма «Тренер» поделилась в Instagram пикантным снимком в стиле ню. Ольга Зуева соблазнительно поплескалась в ванной, прикрыв звездное тело пенкой. Обнаженный снимок модели произвел впечатление на ее поклонников и в фан-страничке знаменитости. Многие пришли в восторг, увидев, как похорошела после родов Зуева.

Напомним, что в отношениях с Данилой Козловским у Ольги появилась дочка. Малышку назвали Одой Валентиной. На протяжении полугода актриса живет в Штатах. Вернуться на родину Зуева не смогла из-за пандемии. К тому же, модель ждала, когда ее дочка немного подрастет и окрепнет для такого длительного путешествия.

«Пикантный вид», «Как в бане!! Зачем?», «Шикарный вид», «Что с вами, девушка? Наверное и внутреннее состояние соответствующее: непонятно, то ли все по барабану, то ли спасайте, тону!», «Как Данила позволил?!», «Ох, уж этот взгляд», «С капельками воды на теле», «Оленька, вы такая хорошенькая», — пишут фолловеры.

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