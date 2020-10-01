«Надо же! Как налились»: невеста Козловского после родов ошеломила фанатов округлостями

Возлюбленная Данилы Козловского вместе с шестимесячной дочкой Одой Валентиной находится в Штатах. Невеста именитого актера то и дело радует поклонников свежими снимками, на которых она позирует с крохой и любимцем семьи — песика Ольга Зуева взяла из приюта. И теперь модель заботится о собачке, проводя время в компании четвероногого друга. Вот только жених манекенщицы в ее постах мелькает крайне редко. Что породило новую волну слухов: якобы пара давно уже распалась. К тому же Козловскому приписывали бурный роман с Оксаной Акиньшиной.

Примечательно, что ни Данила, ни его возлюбленная эти слухи никак не комментируют. Они уже давно вместе и привыкли к досужим сплетням.

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Надо ли говорить, что на днях Зуева произвела фурор, продемонстрировав пышную грудь в эффектном декольте. Фанаты изумились тому, какие формы появились у некогда стройной Ольги. Ведь еще до родов она могла похвастаться точеной талией.