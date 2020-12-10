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«Сбежала от султана?! Гурия»: Горбань в бикини сексуально полежала на пляже

Актриса из сериала «Кухня» похвасталась эффектными бедрами в микротрусиках.

«Сбежала от султана?! Гурия»: Горбань в бикини сексуально полежала на пляже
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Маша Горбань в одном из своих интервью призналась, что она нисколько не обижается на поклонников, приписывающих ей роман с Дмитрием Нагиевым. По словам актрисы, к своему партнеру по многочисленным рекламам, фильмам, комедиям и сериалам она относится с большим уважением. Звезда привыкла слышать в свой адрес замечания в стиле: «Ой, это же баба Нагиева». Именно эту цитату в беседе с журналистами приводила сама Мария. Такие фразы, как говорит артистка, ее смешат и веселят. Девушка состоит в браке с Кириллом Зоткиным и воспитывает маленькую дочь.

Уверенность фанатов в том, что она встречается с Дмитрием говорит лишь о том, что они с Нагиевым слишком правдоподобно играли пару, считает Маша. К слову, девушка то и дело дразнить поклонников соблазнительными снимками. Так, актриса поделилась пляжным фото, звезда в мокром секси бикини обвалялась в песне, соблазнив мужскую часть своей аудитории в микроблоге.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в мокром мини-бикини обвалялась в песне на пляже. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Ну, сколько можно соблазнять», «Мда… выражение вашего личика говорит о многом», «Нагиев от такого ошалел», «Пикантненько», «Чарующая красота», «Вашему мужу можно только позавидовать», «Легкий соблазн», «Сбежала от султана?! Гурия», «Маша могла бы и султанских гурий играть», «Ох, Маша! Ошеломила», «Народ просто ахнул!» — пишут фолловеры.

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