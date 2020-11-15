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«Нагиев остолбенел»: Горбань в мокром купальнике случайно блеснула грудью в бассейне

Актриса из сериала «Кухня» похвасталась внушительным бюстом, показав себя крупным планом.

«Нагиев остолбенел»: Горбань в мокром купальнике случайно блеснула грудью в бассейне
Мария Горбань. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Мария Горбань сразила фанатов снимком с отпуска. В кадре актриса из сериала «Кухня» позировала в белом купальнике будто бы случайно показав, чем щедро наградила ее природа. Поклонники в буквальном смысле лишились дара речи, обомлев от увиденного: экранная «жена» Дмитрия Нагиева не постеснялась засветить пышный бюст в мокром бикини. Такое зрелище, как отметили фолловеры актрисы, не для слабонервных.

Мария обладает не только превосходной фигурой, но и прекрасным чувством юмора. Горбань нисколько не смущает, кто некоторые поклонники приписывают ей бурный роман с Дмитрием Нагиевым. При том, что сама актриса живет совершенно с другим мужчиной. Вместе с мужем Кириллом Зоткиным она воспитывает маленькую дочь — шестилетнюю Стефанию.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в белом бикини засветила прелести фигуры. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Чистый соблазн, просто нимфа», «Ежики напыжились под лифом», «Гурия из султанских покое», «Нагиев явно остолбенел и потерял дар речи», «Роскошное декольте», «Убийственно прекрасна», «Так соблазнительно», «Очень сексуально», «Все конечно смотрят на ваше личико», «Декольте ошеломительно прекрасное», «Чувственная», — пишут фолловеры.

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