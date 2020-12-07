Пандемия помешала Саре Мишель Геллар повторить свой культовый поцелуй из «Жестоких игр»

Актриса попыталась снова поцеловаться с коллегой по фильму Сельмой Блэр, но что-то пошло не так.

В 2020 году из-за пандемии в Америке было решено отказаться от ежегодной премии MTV Movie & TV Awards. Вместо торжественной церемонии 6 декабря зрителям показали специальный выпуск Greatest of All Time, в котором, судя по названию, чествовали легендарных обладателей данной награды.

Одними из звезд, которым уделили внимание в этой передаче, оказались Сара Мишель Геллар и ее коллега по фильму «Жестокие игры» 1999 года Сельма Блэр. В 2000-м девушки получили приз MTV Movie Award за лучший поцелуй в этой картине. Спустя 20 лет это событие решили отметить воссоединением Сары и Сельмы. Они появились в специальном выпуске и поделились мнением, почему их киношный поцелуй стал культовым. Ну, а в конце своего выступления актрисы решили повторить эту сцену для фанатов.

Правда, тут им помешал коварный 2020 год. Вместо того, чтобы страстно соприкоснуться губами, две женщины уткнулись в разделяющий их прозрачный экран. В конце концов, самоизоляцию никто не отменял.

«Берегите себя, MTV. И 2020-й скоро закончится», — сказала Сара извиняющимся тоном после этого фиаско.

Напомним, что ранее похожий «безопасный» поцелуй продемонстрировали актеры Дэниел Крейг и Кейт Маккиннон. В их комедийном ролике даже была попытка заняться интимом через упаковочную пленку.

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