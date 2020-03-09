Поцелуй через стекло и любовь через пленку: в американском шоу посмеялись над коронавирусом

Дэниел Крейг и Кейт Маккиннон показали, как можно страстно любить друг друга, не прикасаясь к партнеру.

Популярное американское шоу Saturday Night Live выпустило скетч, посвященный коронавирусу, точнее, защите от него. Актеры во главе с женщиной-комиком Кейт Маккиннон обыграли бесконтактные методы общения, которые якобы должны уберечь человека от заражения.

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В ролике «Песни Модесто» главная героиня стремится никого не касаться, даже родную дочь обнимает так, чтобы не было лишних прикосновений (чтобы их вообще не было, если точнее). Прежде чем взять телефонную трубку, она обеззараживает ее, обрабатывая защитным средством не только предмет, но и свой рот, лишь бы ни одна зараза не проскочила.

Потом к ней приходит любовник, которого играет Дэниел Крейг (наверняка, это отсылка к тому, что из-за коронавируса фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли с весны на осень). Они страстно целуются, правда, делают это через стекло. Позже разгоряченная пара собирается заняться любовью, но перед этим мужчина накрывает свою даму прозрачной пленкой — вирус бушует все-таки. Далее парочка была застукана соперницей главной героини, и вдвоем они начинают драться за кавалера, что выглядит тоже достаточно комично в виду того, что ни одна из женщин не хочет касаться другой. Ролик получился довольно забавным даже для тех, кто не знает английского языка.

И хотя в Америке ситуация с коронавирусом не такая страшная, как в Китае, власти Нью-Йорка и Калифорнии на днях объявили чрезвычайное положение в своих штатах. Но, как мы видим, это не мешает западным телевизионщикам высмеивать страх перед коварным заболеванием.