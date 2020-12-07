Нарушая рождественские традиции: Елизавета II уединится с мужем в Виндзорском замке

Впервые за несколько десятилетий своего правления Елизавета II проведет рождественские праздники не так, как раньше. Всему виной пандемия коронавируса. Хотя накануне в Великобритании завершился второй локдаун, королева решила не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем близких. Именно поэтому Рождество она встретит в своем Виндзорском замке в компании мужа. В предыдущий раз они отмечали праздник вдвоем в далеком 1949 году, когда Филипп служил на Мальте. Об этом пишет Vanity Fair.

Отмечается, что другие члены большой королевской семьи проведут праздники как им будет угодно. На них решение Елизаветы не распространяется.

Добавим, что накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневное турне по Великобритании в знак окончания локдауна. Герцоги Кембриджские решили лично поблагодарить тех, кто все эти месяцы боролся с коронавирусом.

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