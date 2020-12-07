Осенние мотивы: 47-летняя Высоцкая в джинсах скинни и клетчатой рубашке вышла на сцену

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что в ее гардеробе преобладает базовая одежда, всевозможные джинсы, рубашки, жакеты, водолазки, футболки и так далее. Ведущая программы «Едим дома» считает, что у каждой женщины должны быть вещи, которые полностью отражают их внутреннее состояние, личное я. Об этом говорила и 38-летняя Вера Брежнева. Возлюбленная музыкального продюсера Валерия Меладзе уточнила, что она покупает исключительно удобную одежу стиля casual. А вот платья от-кутюр и дорогие вечерние туалеты она привыкла брать на прокат, представляя на ковровых дорожках наряды от именитых дизайнеров и модных домов.

На личной страничке в Instagram Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром. Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского позировала на сцене в трендовой клетчатой рубашке и молодежных джинсах скинни. Ее образ дополнили полуботинки и небрежная укладка. А вот от яркого макияжа актриса отказалась. Отметим, что этот осенний снимок был сделан еще два года назад в ноябре.

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