«Вечный город»: Высоцкая в гороховом платье миди и молочном тренче устроила дефиле

47-летняя Юлия Высоцкая до пандемии коронавируса довольно часто летала в Италию, и даже бывала в Европе с гастролями. Однако в последнее время телеведущая большую часть времени проводит на родине. Вместе с мужем — 83-летним режиссером Андреем Кончаловским актриса давно обосновалась за городом. У супругов есть свой частный дом. С родителями живет и младший сын кинодеятеля — Петр. Также у пары есть дочка Мария. Еще семь лет назад она вместе с отцом попала в крупное ДТП во Фанции.

В микроблоге возлюбленная именитого режиссера активно делилась кадрами с поездок. Так, прилетев в один из итальянских городов, Юлия дождалась вечера, чтобы отправиться на променад. Высоцкая устроила дефиле прямо на улице, показав свой стильный аутфит. Телеведущая примерила модное гороховое платье, об актуальности этого принта в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала еще Эвелина Хромченко.

По словам фэшн-эксперта, горошек в виде рисунка на ткани идеально подойдет для романтического свидания. Свое белое платье миди с алым горошком Юлия дополнила молочным тренчем и туфлями в тон.