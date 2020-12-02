Пир во время чумы: Киркоров провел день рождения дочери при большом скоплении звезд и детей

Как заявил во время поздравительной речи сам поп-король, вирус никому не страшен, если в качестве защиты выступает любовь.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров с размахом отметил девятилетие своей дочери Аллы-Виктории в одном из увеселительных заведений. На праздничное событие он позвал достаточно большое количество звезд шоу-бизнеса и маленьких детей. Причем о социальной дистанции на таком мероприятии не шло и речи.

В сторис Instagram Киркоров разместил большое количество фото и видеозаписей с праздника. При этом видно, что гости обнимаются, танцуют, веселятся. На кадрах можно увидеть большое количество детей, пришедших поздравить Аллу-Викторию.

«Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди. Во главе с Бедросом, который гордо восседает в свои 88 лет». Филипп Киркоров

Кстати, одним из гостей праздника стал музыкант Сергей Лазарев. Он также отмечал в соцсетях, что якобы все меры предосторожности соблюдены. «Сегодня весь свет шоу-бизнеса собрался на дне рождения. Празднично, красочно. Но мы держим дистанцию. Вот буквально снял маску, чтобы перекусить, но сейчас обратно надену», — сказал он.

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Ранее широкий общественный резонанс вызвал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, на который пришло десять тысяч человек. Позже спортивное учреждение было закрыто из-за несоблюдения мер безопасности в связи с пандемией.

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