«Привет из тундры!»: Алика Смехова познакомилась с культурой хантов и покаталась на северных оленях

Пока одни российские знаменитости украшают свои квартиры и коттеджи к Новому году, другие активно путешествуют по стране. Так, в аккаунте артистки Алики Смеховой появилась фотоподборка, сделанная в морозном Сургуте. Актриса объяснила, что познакомиться с культурой местных жителей ее уговорила подруга. Несмотря на низкие температуры, Смехова отметила довольно теплый прием такого народа, как ханты.

Алика показала, как наряжалась в национальные костюмы местных жителей, как каталась на оленях и пробовала блюда северной кухни.

«Привет вам из тундры! Ханты — местные — гостеприимные жители — приняли, как родных», — отметила Смехова.

Также Алика записала большое количество Stories за время путешествия. В видеороликах знаменитости видно, как Смехова пролетает над заснеженной тундрой. Затем она покаталась на санях, запряженных собаками и оленями. И наконец после всех активных забав, актриса с подругой отправились в ресторан местной кухни. Там они отведали блюдо из северной стерляди.

«Незабываемое приключение — листайте карусель, смотрите сторис и не скупитесь на ваши лайки», — порекомендовала Смехова своим поклонникам.

Стоит также обратить внимание на аутфит артистки. Алика подготовилась к суровым условиям здешних мест. Она выбрала утепленный болоневый комбинезон кофейного цвета. А дополнила образ артистка вязанной шапкой в тон костюму и ярким клетчатым шарфом.

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