«Личная проблема»: Алика Смехова не собирается становиться бабушкой в ближайшие 10 лет

Сегодня «День Учителя» и мы с Макаром поздравляем наших дорогих учителей лингвистической гимназии «Виктория»🌺а вчера мне позвонил муж Тамары Миансаровой,моего педагога по вокалу в ГИТИСе и сказал,что хочет передать мне на память микрофон с которым выступала Тамара Григорьевна...я была очень тронута😌память о моем замечательном педагоге и прекрасной певицы-очень дорога мне❤️я благодарна ей за годы обучения профессиональному эстрадному пению в лучших традициях отечественной школы✌️ Низкий поклон нашим учителям!!! #алика #аликасмехова #актриса #певица #макарсмехов #мамасына #деньучителя