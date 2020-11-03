«Личная проблема»: Алика Смехова не собирается становиться бабушкой в ближайшие 10 лет

Актриса Алика Смехова не желает видеть в ближайшее время внуков от сына Артема. Знаменитость сообщила, что у 21-летнего студента Плехановского училища есть избранница, но актриса им настоятельно рекомендовала заводить детей в более старшем возрасте.
По словам Смеховой, она сама поздно родила детей, поэтому еще не забыла, как трудно ухаживать за новорожденными.
«Я достаточно поздно родила своих детей, я еще молодая мама, помню эти пеленки и памперсы, няней… Все это пока живо в памяти, и я хочу от всего этого еще лет 10 отдохнуть», — заявила Алика в интервью «WomanHit».
Напомним, что у актрисы двое сыновей. Старший Артемий учится на экономиста и при этом увлекается рэпом. А младший Макар играет на рояле. Однако и в отношении будущей профессии Алика не забывает дать свои советы детям. Она считает, что творчество творчеством, но необходимо получить «нормальную профессию».
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Сегодня «День Учителя» и мы с Макаром поздравляем наших дорогих учителей лингвистической гимназии «Виктория»🌺а вчера мне позвонил муж Тамары Миансаровой,моего педагога по вокалу в ГИТИСе и сказал,что хочет передать мне на память микрофон с которым выступала Тамара Григорьевна...я была очень тронута😌память о моем замечательном педагоге и прекрасной певицы-очень дорога мне❤️я благодарна ей за годы обучения профессиональному эстрадному пению в лучших традициях отечественной школы✌️ Низкий поклон нашим учителям!!! #алика #аликасмехова #актриса #певица #макарсмехов #мамасына #деньучителя
«В актерской из миллиона везет двум-трем. Поэтому для начала пусть обретут профессию и прочно встанут на ноги. Ну а творчество… Если ты гений — значит, гений. Но это не мне решать, гениальны они или нет», — резюмировала Смехова.