«Личная проблема»: Алика Смехова не собирается становиться бабушкой в ближайшие 10 лет

Актриса Алика Смехова не желает видеть в ближайшее время внуков от сына Артема. Знаменитость сообщила, что у 21-летнего студента Плехановского училища есть избранница, но актриса им настоятельно рекомендовала заводить детей в более старшем возрасте.

По словам Смеховой, она сама поздно родила детей, поэтому еще не забыла, как трудно ухаживать за новорожденными.

«Я достаточно поздно родила своих детей, я еще молодая мама, помню эти пеленки и памперсы, няней… Все это пока живо в памяти, и я хочу от всего этого еще лет 10 отдохнуть», — заявила Алика в интервью «WomanHit».

Напомним, что у актрисы двое сыновей. Старший Артемий учится на экономиста и при этом увлекается рэпом. А младший Макар играет на рояле. Однако и в отношении будущей профессии Алика не забывает дать свои советы детям. Она считает, что творчество творчеством, но необходимо получить «нормальную профессию».