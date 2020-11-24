«Ты мой»: Ляйсан Утяшева в алом силуэтном платье устроила сюрприз Павлу Воле на годовщину

Супруги переночевали в отеле, где утром юморист обнаружил, что все украшено воздушными шарами в форме сердец.

Ляйсан Утяшева год назад преобразилась на глазах поклонников. Девушка сначала стала менять прически, а потом взялась за свой стиль. Экс-гимнастка даже похудела и теперь активно поддерживает форму. Во всем ей помогает муж Павел Воля. Во время карантина они стали вместе заниматься спортом и устраивать зарядку для звезд. Поклонники восхищаются гармоничной парой. Сама телеведущая хвалит супруга и отмечает, что он еще и прекрасный папа.

А 24 ноября Утяшева решила устроить возлюбленному сюрприз. Они приехали в отель, где сходили в баню и переночевали. А утром Воля спустился в гостиную, где обнаружил, что все украшено алыми шарами в форме сердце с признаниями в любви.

«Ой, да ой! Сюрпризница моя!» — восхитился юморист. «Восемь лет, пап», — сказала ему жена.

Вскоре телеведущая облачилась в алое платье силуэтного кроя. Наряд по фигуре она дополнила нюдовыми туфлями-лодочками. По всей видимости, их ждет праздничный завтрак, обед и ужин.

«8 лет, как официально мы стали ячейкой общества. А сколько до этого лет, месяцев, дней, часов, минут счастья, уже не сосчитать. Мы в открытом космосе без скафандра. И без масок. На нас не влияет гравитация! Ты мой электрический сон. И я не хочу просыпаться…» — написала в соцсети Утяшева.

Поклонники восхитились семейной гармонией. Более того, многие отметили что, спортсменка — настоящая красавица. «Безумно красивые», «Светлячки», «Такое удовольствие, смотреть на вас!», «Какие вы классные, шикарная пара», «Все гармонично в вашей паре», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что у супругов двое детей: пятилетняя дочка Софию и семилетний сын Роберт. По всей видимости, в годовщину пара решила побыть только вдвоем.

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