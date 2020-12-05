«Будут всегда сравнивать»: сын Михаила Круга сменил фамилию

Вторая жена музыканта Михаила Круга вместе с сыном сообщили, что поменяли фамилию наследника шансонье. Александр взял сценический псевдоним отца — Круг.

Напомним, что настоящая фамилия исполнителя Воробьев. Александр до 18-ти лет тоже был Воробьевым. Однако недавно он принял решение вслед за матерью — Ириной Круг — взять другую фамилию папы. При этом молодой человек отметил, что поступок не был порывом тщеславия. Саша стал в этом году студентом театрального института имени Щукина. Однако Александр отрицает, что громкая фамилия нужна ему для профессионального роста.

«Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня будут всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — заявил Александр изданию Дни.ру.

Отметим, второй сын Михаила Круга пошел по стопам родителей. Александр уже неоднократно пел дуэтом с матерью — Ириной Круг. А вот первенец убитого музыканта — Дмитрий — не стал связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Напомним, что Ирина растила сына без мужа. Михаила Круга не стало, когда Саше не было и года.

Смотрите также: