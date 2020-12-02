«Самая актуальная история»: вдова Круга облачилась в силуэтное платье кремового цвета и ботфорты

Ирина Круг стала вдовой больше 17 лет назад. Как известно, ее мужа Михаила Круга убили в собственном доме. Расследование этого дела шло много лет. Когда артиста не стало, его сыну Александру был всего месяц. После трагедии Ирина снова вышла замуж за предпринимателя Сергея Белоусова, которому в 2013 году родила сына Андрея. Ходили слухи об их размолвке, а осенью этого года Ирина неожиданно объявила, что рассталась с мужем.

44-летняя вдова шансонье не унывает. Она уверена, что еще встретит новую любовь. Ирина теперь продолжает дело покойного мужа. Она выступает на сцене с песнями. А недавно артистка представила публике повзрослевшего сына Круга, который вырос и стал красавцем. Ирина вернулась из отпуска, который провела на море, и сразу окунулась в гущу событий. Накануне она отправилась по делам и поделилась новым фото.

Вдова Круга позировала в силуэтном платье кремового цвета с расклешенной юбкой и черных ботфортах. Певица дополнила образ кожаным ремнем и стеганой сумкой. Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие одарили ее комплиментами.

«Все в этой женщине гармонично. Хочется восхищаться», «Ирина, как всегда, изумительна», «Шикарная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит Ирины дизайнер Сергей Никулин.

«Если брать тренды, то да — это трендовая история. Мы видим классическое сочетание бежевого с черным. В принципе, все красиво, классно, здорово, но на мой взгляд, как дизайнера, я бы посоветовал нашей героине выбрать более сочные оттенки, менее постельные. Они немного „забивают“ ее. В них она смотрится невкусно. Прям хочется ее приукрасить, чтобы она расцвела. Именно яркие оттенки помогут ей расцвести. Силуэтный лук Dior, он был и есть и будет всегда. Это базовая история. И ботфорты на сезон осень-зима — самая актуальная история. На этот раз из пяти поставлю два балла. Повторюсь, хочется более насыщенных, ярких и вкусных оттенков. Есть другой вариант — принт, но и он тоже должен быть яркий, а ни в коем случае не припыленный и пастельный. Я знаю, что бывает разное настроение, но это моя рекомендация», — поделился эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

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