Ольга Бузова в лосинах и приталенном жакете станцевала с сыном Яны Рудковской

Телеведущая стала гостьей на вечеринке у короля российской эстрады. Она успела подружиться не только с именинницей Аллой-Викторией, но и другими детьми звезд.

Ольга Бузова минувшей осенью не только ездила на съемки «Дома-2», но и регулярно появлялась на ледовой арене. Девушка стала участницей «Ледникового периода». Она не скрывала, что фигурное катание давалось ей очень сложно. Телеведущая получала множество синяков и ушибов, но продолжала стараться, чтобы впечатлить судей. На днях завершились съемки проекта. Стало известно, что она дошла до финала.

Первый свободный вечер Ольга хотела провести с Давой на свидании, но они отправились в гости к Филиппу Киркорову, который устроил праздник для своей дочки Аллы-Виктории. Девочке исполнилось девять лет. После школы отец встретил ее и отвел на вечеринку. Именинница в розовой юбке из фатина и джемпере в тон веселилась с маленькими гостями. Яна Рудковская привела на мероприятие сына Сашу Плющенко, а Ани Лорак — дочку Софию.

Бузова для такого случая надела приталенный жакет с поясом, лосины и массивные ботинки. Она обнималась с Давой, а также позировала на троне. Подарив имениннице золотой iPhone, пара отправилась веселиться. Они станцевали с Киркоровым и сыном Рудковской. Гном Гномыч сначала смущался, а потом стал двигаться вместе с другими гостями в такт музыке.

«Нормально тусим у Аллочки, а самое главное в правильной компании! Не имей 100 рублей, а имей 100 крутых друзей», — написала в соцсети Яна.

Ольга также успела пообщаться с Татьяной Навкой, которая является судьей на «Ледниковом периоде». Они успели подружиться за несколько месяцев съемок. Праздник продлился до поздней ночи. Филипп Бедросович исполнил свои хиты, а также угостил всех тортом, сделанным на заказ.

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