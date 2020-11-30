Вечер в ресторане: Ольга Бузова в молочном жакете запечатлелась с мамой за ужином

Телеведущая поздравила родительницу с Днем матери. Она никогда не упускает возможность, побыть с родными.

Ольга Бузова в последние месяцы едва находит время на отдых. Она не только снимается в телепередачах, но и этой осенью стала участницей проекта «Ледниковый период». Девушка делает все, чтобы впечатлить судей, хоть порой ей приходится непросто. Она тренируется даже ночью, чтобы отработать элементы и откатать программу безупречно. При этом артистка старается не забывать о своих родных и уделять им внимание.

Накануне Ольга устроила сюрприз своей сестре Анне. Девушка перенесла инсульт, но быстро поправилась. В честь выписки из больницы звезда передала букет и пакет с сумкой из новой коллекции Louis Vuitton своей сестренке. Также 29 ноября состоялся праздник День матери. Бузова очень близка со своей родительницей, поэтому не могла ее не поздравить. Она написала ей приятные слова в соцсети, а также сводила в ресторан.

Для такого случая телеведущая облачилась в твидовое платье-жакет молочного цвета. Она украсила прическу заколкой с жемчугом, рядом с ней сидела мама. Они насладились изысканными блюдами. Поклонники отметили, что родительница звезды выглядит очень молодо.

«Вы такие с мамой капельки», «У тебя очень красивая мама», «Какая молодая», «Как сестрички, мама очень хорошо выгляди», «Какие милые», «Очень молодая мама», «Счастливая мамочка», «Нереальная и такая молодая», — прокомментировали кадры подписчики. К слову, вечером Ольга оказалась под капельницей. После участия в шоу «Ледниковый период» у девушки появились проблемы со здоровьем.

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