Васильев восхитился повзрослевшей дочкой Началовой, примерившей платье в духе Шанель

В первый день зимы дочери безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вере исполнилось 14 лет. В честь этого события мама артистки и бабушка девочки Таисия Началова обнародовала в личном блоге фото повзрослевшей девочки.

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Публика увидела юную очаровательную девушку в маленьком черном платье в духе Шанель с лаконичным принтом в горох. Вера не стала украшать себя аксессуарами и вечерним макияжем, лишь слегка подчеркнув губы блеском.

Нежное очарование девушки не осталась незамеченным поклонниками ее матери и старыми друзьями. В их числе оказался и ценитель женской красоты Александр Васильев, который поставил лайк под фото и написал комментарий.

«Мои сердечные поздравления имениннице!» — отправил привет наследнице Началовой историк моды. «Красавица наша», — отметилась подруга артистки Елена Метлюк. «С днем рождения нашу красавицу», — прокомментировала жена музыканта Владимира Левкина, Маруся.

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