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Васильев восхитился повзрослевшей дочкой Началовой, примерившей платье в духе Шанель

Вере Алдониной исполнилось накануне 14 лет.

Васильев восхитился повзрослевшей дочкой Началовой, примерившей платье в духе Шанель
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В первый день зимы дочери безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вере исполнилось 14 лет. В честь этого события мама артистки и бабушка девочки Таисия Началова обнародовала в личном блоге фото повзрослевшей девочки.

Публика увидела юную очаровательную девушку в маленьком черном платье в духе Шанель с лаконичным принтом в горох. Вера не стала украшать себя аксессуарами и вечерним макияжем, лишь слегка подчеркнув губы блеском.

Нежное очарование девушки не осталась незамеченным поклонниками ее матери и старыми друзьями. В их числе оказался и ценитель женской красоты Александр Васильев, который поставил лайк под фото и написал комментарий.

Васильев восхитился повзрослевшей дочкой Началовой
Васильев восхитился повзрослевшей дочкой Началовой. Фото: www.instagram.com/taisianachalova/

«Мои сердечные поздравления имениннице!» — отправил привет наследнице Началовой историк моды.

«Красавица наша», — отметилась подруга артистки Елена Метлюк.

«С днем рождения нашу красавицу», — прокомментировала жена музыканта Владимира Левкина, Маруся.

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