Добавляет стройности: Стриженова в юбке миди и жакете с поясом появилась на съемках

Екатерина Стриженова является не только актрисой, но и известной телеведущей. Она всегда находится в центре внимания, поэтому привыкла ухаживать за собой. В 52 года телеведущая выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Более того, она обладает достаточно стройной фигурой. Артистка умело скрывает недостатки и подчеркивает достоинства с помощью нарядов. Ей нравятся женственные и сдержанные образы.

На работе Стриженова часто появляется в брючных костюмах и платьях без глубокого декольте, но с узорами воротниками или принтом. В конце ноября на одной из съемок телепередачи «Доброе утро» ведущая появилась в элегантном образе. Она надела юбку-футляр миди модного кроя, которая не полностью облегает фигуру, а также жакет с поясом приглушенного синего цвета. Белоснежная блузка и туфли-лодочки дополнили ее лук.

Екатерина также собрала волосы в пучок, открыв шею и сделала неброский макияж с акцентом на губы. Многие поклонники восхитились красотой телеведущей.

«Обожаю вас когда вы ведете утром», «Если утром Катерина, такая вся красивая, то утро доброе это точно», «Само очарование», «Вам идет этот наряд, прям талия и рост сразу видны», «Красивая во всем! Молодец! Так держать!», Очень элегантно и стильно«, «Прекрасно выглядите», «Костюм очень женственный», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, ранее эксперты рассказывали, что монохромные образы зрительно удлиняют фигуру, а светлая обувь придает роста. Наряд с поясом еще и акцентируют внимание на талии.

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