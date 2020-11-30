«Вот вам и султанша! Горяча»: Мерве Болугур в алом секси купальнике произвела фурор на пляже

Мерве Болугур сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Селима — венецианки Сесилии, которая волей случая попала в гарем султана. Позже хасеки Хюррем султан дала девушке новое имя — Нурбану. По истории именно она подарила династии Османов нового наследника: возлюбленная шехзаде Селима родила ему первенца Мурада, который занял престол после деда Сулеймана и своего отца Селима II.

Однако эти моменты в сериале показаны не были. Мерве, а точнее ее героине, предстояло распознать все гаремные интриги на пути к долгожданной цели — она хотела получить ту же власть, что и жена падишаха. А для этого Селим должен был сесть на трон, став единственным претендентом на престол после отца.

Поклонники сериала «Великолепный век» с замиранием сердца следили за тем, как Мерве боролась за любовь, а потом избавилась и от своих соперниц. В жизни Болугур не столь прагматична. От своей героини она далека. Едва ли актриса могла появиться на съемочной площадке в тех нарядах, в которых она то и дело позирует на свежих снимках в личном микроблоге. Мерве порадовала поклонников жарким кадром, облачившись в алый купальник. Партнерша Энгина Озтюрка блеснула пышными округлостями, соблазнительно оголив грудь.

«Ого, и это султанша из гарема?!», «Какая шалунья, дерзко», «Вот вам и султанша! Горяча», «Какая красавица, любимая Нурбану», «Валиде султан упала бы в обморок», «Куда смотрит ее шехзаде?!», «Она бы в гареме точно зажгла», «Весьма и весьма аппетитная», «Игривая», — пишут поклонники.

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