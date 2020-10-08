«Хюррем бы от такой невестки лишилась дара речи»: Мерве Болугур в белых трусиках на пляже засветила прелести фигуры

В турецком сериале «Великолепный век» Мерве Болугур сыграла роль наложницы шехзаде Селима — одного из сыновей султана Сулеймана и хасеки Хюррем Султан. Надо ли говорить, что яркая брюнетка с первых дней появления в исторической ленте влюбила в себя часть поклонников сериала. При этом среди фанатов «Великолепного века» нашлись и те, кому Мерве пришлась не по вкусу. Но тут все дело обстояло именно в симпатиях к шехзаде — Селиму и Баязиду. Одни фанаты поддерживали старшего из наследников, другие — более воинственного сына падишаха.

На свежих пляжных фото Мерве похвасталась точеной талией и внушительным бюстом. Актриса из «Великолепного века» позировала в белых трусиках, засветив прелести фигуры. Поклонники сошлись во мнении, что и после окончания съемок в турецком сериале, Болугур остается такой же красивой и привлекательной. Многие воспринимают актрису не иначе как наложницу шехзаде Селима — Нурбану султан.