Все из-за «Короны»: Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться многомиллионного контракта

На днях вышел в эфир культовый сериал о жизни королевской семьи.

Новый сезон культового сериала «Корона» о жизни большой королевской семьи на днях вышел в эфир сервиса Netflix. В этой части проекта появится молодая принцесса Диана. Так как сериал основан на реальных событиях, то речь пойдет о ее несчастливом союзе с принцем Чарльзом и борьбе с булимией.

Как рассказал королевский обозреватель Эмили Эндюс Daily Mail, после такого Гарри должен разорвать контракт с Netflix, потому что в сериале нагло изображают его мать.

«Как можно брать деньги у тех, кто предает твою семью? У тех, кто сентиментально ковыряется в горьком распаде брака твоих родителей?» — цитирует издание Эндрюса.

Ответа от герцога и герцогини Сассекских пока не последовало.

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Напомним, что сделку со стриминговым сервисом Меган и Гарри заключили в конце лета. Ее стоимость составляет более 100 миллионов долларов. Согласно договору, пара будет заниматься созданием документальных фильмов, сериалов и даже мультфильмов.

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