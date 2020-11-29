«Счастье держала»: Натали поздравила маму и свекровь с Днем матери

Традиционно в России праздник матерей и бабушек отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день и малыши, и уже взрослые дети выражают слова благодарности своим главным и близким людям — мамам. Знаменитости российского шоу-бизнеса с самого утра стараются показать своим поклонникам самых красивых, умных, добрых и любимых родительниц. К такому флэшмобу присоединилась и исполнительница хита «Ветер с моря дул». Певица Натали разместила в личном аккаунте фотографию, на которой были изображены сразу две женщины. Первая — родная мать исполнительницы — Людмила Павловна, а вторая — родительница мужа Александра Рудина.

Натали решила поздравить своих родственниц стихотворением известной российской поэтессы Агнии Барто.

«В календаре — День матери. Агния Барто чудесно сочинила: «Было утром тихо в доме, я писала на ладони имя мамино…», — начала рассказывать Натали.

Артистку поддержали ее поклонники и пожелали маме певицы здоровья и долгих лет жизни:

«С праздником Людмилу Павловну! С праздником всех знакомых Вам мам!», «Красивые счастливые женщины!», «Очень рада видеть ваших мамочек в здравии», «Невероятные красавицы и умницы!».

А Наталья закончила свое поздравление сравнением мамы с счастьем.

««Я ладонь разжала, счастье я держала». На фото — мама мужа (слева) и моя мама», — отметила вокалистка.

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