Натали: «Над комментарием хейтера мы смеялись с Басковым до слез»

Беспрестанное использование гаджетов – сегодня, конечно, больная тема для родителей. Помню, в детстве мама контролировала, сколько времени я смотрю телевизор. Мол, долго смотреть – вредно для глаз. И дело не в том, что сегодня экраны стали другими, вроде как менее вредными, чем тогда, но вопрос все равно спорный. Просто время другое, технический прогресс идёт такими семимильными шагами, что не всякий угонится. Вот как запрещать? Мне кажется, эта проблема сейчас стала очень острой.

Мой старший Арсений, например, много лет буквально живёт за компьютером, он выбрал профессию – область IT, за которой будущее, да и настоящее уже. И у среднего сына Толи всё идёт к тому, что без компьютера никак. В школах это внедряется очень активно. Я не запрещаю ему пользоваться гаджетами, но стараюсь контролировать. Конечно, желательно быть в курсе, чем ребёнок занят в Сети, это убережет от многих проблем.

Когда Толе было три года, старший брат скачал ему игрушку под примерным названием «Стукни Котю». Смысл был в том, что кот бегает по экрану, а пользователю надо попасть в него пальцем, то есть стукнуть. В итоге мой трёхлетний Толя с остервенением молотил по планшету и вопил от восторга, ударив бедное хоть и виртуальное животное. Конечно, я была в ужасе. Игрушку в срочном порядке удалили и купили живого кота, чтобы дети за ним ухаживали. Главной целью тогда было научить младшего ребёнка бережному отношению к живому существу.

Кстати, также важно понимать, что ребенок, находясь за компьютером, должен делать перерывы. Со средним сыном мы договорились так: посидел за гаджетом — сделай короткую гимнастику для глаз.

Также я приучила детей, что телефон — это телефон! С него надо звонить, а не играть. Поэтому игрушки мы скачиваем на планшет, а телефон даем старой марки (не смартфон), чтобы он всегда был на связи. В итоге, когда ребенок уходит гулять, то в его кармане находится обычный телефон и я знаю, что играть с устройства он не будет. Пока Толе только 9 лет, это ещё работает (улыбается).

Со средним сыном недавно произошла тревожная, на мой взгляд, ситуация: ему поручили важное дело, а он его не выполнил, так как буквально завис в Интернете…. То есть Толю настолько засосала всемирная паутина, что он оторвался от реальности, потерялся в пространстве и подвел хорошего человека… Ругать в таких случаях бессмысленно. Я ребенку объяснила, что делать так нельзя. Играй, но не пропадай из внешнего мира. Вроде бы сын понял, извинился.

И да, разговоры разговорами, но детей надо занимать. Я, например, отдала Толю в театральную студию. Ему пока очень там нравится. По возможности, гуляю с детьми в парке, хожу в кино. Пока ребёнок занят творчеством, бегает по аллеям или сидит в кинотеатре, он не использует гаджет.

Что касается меня самой — не могу сказать, что гаджеты и цифровые технологии резко ворвались в мою жизнь. Мой путь в этом плане долог и неспешен. Мне кажется, в Инстаграме я появилась тогда, когда там уже были все звезды. Понимаю, что для поклонников это важно — знать, где артист и чем он занимается. Я за этим слежу, выкладываю новости, но иногда подолгу туда не захожу, мне хочется побыть только в своей реальности.

Кстати, комментарии своих подписчиков я читаю, даже хейтеров. Они меня не обижают, изумляют, удивляют – да, смешат, порой. Вот как однажды, например…

Выложила в соцсети фото, на котором я стояла в куртке, застёгнутой по горло и со скромным букетом цветов в руках. Просто было у меня тогда хорошее настроение, не более того. Пожелала таким образом поклонникам хорошего дня.

И тут же мне приходит сообщение: «Как вы задолбали с вашими сиськами и с вашим Басковым! Культурные люди слушают только Кубанский хор!». Я вам честно скажу: люблю хоровое пение, безмерно уважаю тяжёлый коллективный труд, но… Хохотали мы все до слёз, и вся семья, и, собственно, сам Николай Басков. Причем тут мое фото в куртке и Кубанский хор? Умора!

Вот надеюсь, участники хора прочитают колонку и тоже посмеются над комментарием подписчика. Это, конечно, гениально. Ничего смешнее пока не читала. В большинстве на меня подписаны прекрасные, умные, адекватные люди. А единичные исключения есть, конечно.