«Все на каток!»: Алика Смехова с семьей поучаствовала в открытии ледовой площадки на Красной площади

Артистка театра и кино Алика Смехова вместе с коллегами и сыновьями опробовала свежий лед на Манежной площади в Москве. Об этом знаменитость сообщила в Stories личного аккаунта.

Смехова поочередно показывала то Анну Семенович, то Татьяну Навку, то Ольгу Кабо. Иногда подружки в объективе Алики сменялись ее детьми — Макаром и Артемом.

Судя по настроению Смеховой, отличными на открытии центрального катка столицы были не только лед, но и угощения. Артистка с удовольствием пила горячий глинтвейн. А рядом проходящая блогер Ида Галич несла для себя целую тарелку сосисок в тесте.

«Приходите все на каток!», — зазывала своих поклонников актриса.

Исполнительница роли доктора Мирзоян в сериале «Дневник доктора Зайцевой» прогулялась еще и по самой Красной площади. Рассматривая деревья с елочными шарами, Смехова испытала неподдельный детский восторг.

«Какая сказка!», — произнесла знаменитость.

Стоит отметить, что на открытии катка выступали лучшие фигуристы страны, в том числе и ведущие проекта «Ледниковый период» — Алина Загитова и Алексей Ягудин. К слову, последний привел все свое семейство на ледовое шоу.

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