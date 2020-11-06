«Здоровье позволяет»: Алика Смехова занимается йогой в гамаках

52-летняя артистка не может представить свою жизнь без спорта.

В одном из последних постов личной странички в Instagram актрисы Алики Смеховой появились свежие снимки знаменитости на занятии йогой. Алика объяснила, что уже 10 лет активно занимается спортом и теперь выбрала нечто новое для поддержания своего здоровья. Однако специалист портала Teleprogramma.pro Ксения Иванова предупредила, кому не стоит посещать тренировки на гамаках.

Аэройога, по мнению специалиста, создана для того, чтобы люди заинтересовались и пришли на занятие.

«Это один из способов подать что-то интересное, зацепить внимание людей. Это очень силовая йога. Человеку неподготовленному сюда нельзя. Тут больше противопоказаний. Потому что люди могут больше висеть вниз головой. Бывали такие случаи, когда кто-то приходил на первые занятия и ради интереса, а потом с очень пониженным давлением на скорой уезжали».

Ксения Иванова подчеркнула:

«Это поможет больше проработать свое тело. Если здоровье позволяет, физическое тело крепкое, сердечно-сосудистая и остальные системы в норме, тогда можно».

Ксения отметила, что далеко не всегда в йогу приходят здоровые люди. Обычно они начинают заниматься для того, чтобы что-то восстановить, улучшить, набраться энергии. А аэройога — настоящая тренировка.

«Это тренировка для того, чтобы еще какие-то возможности в себе открыть. Здесь нужно много физической силы и растяжки. Это больше гимнастика», — рассказала инструктор.

По словам эксперта, классическая йога уже удовлетворяет все потребности среднестатистического человека, желающего познать свое тело. А аэройога больше подойдет профессионалам.

Справка Teleprogramma.pro:

Ксения Иванова — инструктор классической йоги, опыт работы — 10 лет. Закончила школу классической йоги при федерации йоги, обучалась в Институте йоги города Москвы. Золотой и серебряный призер на международных турнирах классической йоги с 2013 по 2019 год. Преподает йогу для начинающих, для детей, йогатерапию для позвоночника.