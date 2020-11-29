«С любимым актером»: Светлана Ходченкова отметилась с Александром Петровым на премьере фильма «На острие»

После того, как исполнительница роли Александры Покровской в фильме «На острие» опубликовала фотоотчет с премьеры картины, на нее посыпался шквал негативных комментариев и непонимания. Поклонники Светланы Ходченковой были возмущены тем, что актриса запечатлелась с Александром Петровым и назвала его «самым любимым актером».

Светлана сделала несколько снимков с коллегой. На кинопоказе она появилась в шифоновой блузке цвета пудры. Также романтический образ знаменитости поддержали завитые локоны и струящиеся темные брюки. Петров выбрал более небрежный наряд. Он надел поверх белой футболки с принтом черную шелковую рубашку.

Фанаты артистки не согласились с мнением кумира. При этом игру Ходченковой в новом фильме они похвалили.

«Светлана, если честно, то Петров как актер совершенно неинтересен. И это не только мое мнение. Почему его так рекламируют — непонятно», «Светлана, Вы очень интересны как женщина, и как актриса. Но Петров… Не воспринимаю я его», «Фото с любимым актером?!», «Может, я в чем-то не разбираюсь, но играет он не очень! Не верю его персонажам, часто переигрывает», — пожаловались на Александра Петрова зрители.

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