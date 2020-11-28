«Ты знаешь все»: Дима Билан опубликовал фотографию поцелуя с «пацанкой» Настей Петровой

После того, как исполнитель Дима Билан стал ведущим шоу о преображении девушек «Пацанки-5», в его микроблоге все чаще стала мелькать одна из участниц проекта — Настя Петрова. Так, в последней публикации знаменитости появился кадр, на котором Билан целует девушку.

Настя Петрова даже сделала точно такое же окрашивание, как у певца. Вместе они и снимают Tik-Tok, и гуляют по ночной столице, и готовят.

Отметим, что с самого начала Билан выделял 20-летнюю Настю «Петруху» среди остальных участниц шоу. Как отмечал артист, он увидел творческий потенциал в Насте. Когда же девушка изменилась и стала более женственной, Дима понял, что не сможет ее оставить.

При этом ни Петрова, ни Билан не говорят о характере своих отношений. А поклонники знаменитостей разделились на два лагеря. Одни уверены, что это грамотный PR-ход, а другие верят в любовь между Димой и Настей.

Под последней совместной фотографией Билана и его подруги фанаты оставили следующие комментарии:

«Ничего не понятно, но очень интересно», «Вы меня скоро до инфаркта доведете», «Жесть, это что за химия между ними, ребята?!», «Рада за вас», «Дима Билан, ты как будто влюблен».

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