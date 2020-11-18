В новом сезоне конкурса «Синяя птица» в кресло жюри сядет Дима Билан

На канал «Россия 1» возвращается Всероссийский творческий конкурс юных талантов «Синяя птица». Организаторы отмечают, что формат соревнования несколько изменился: теперь жюри может добавить каждому участнику дополнительное время на сцене, если он смог удивить судей. Среди последних появится Дима Билан, который присоединился к проекту не просто так: его выбрали по результатам опроса участников предыдущих сезонов.

«Сейчас дети сделали такой гигантский скачок в развитии! Поэтому для меня стать одним из членов жюри этого конкурса — это тоже вызов, погружение в творчество. Я бы очень хотел зарядиться и «заразиться» этой творческой энергией», — говорит популярный певец.

Программа, визуальное оформление и логотип (его нарисовали дети). Участие принимают юные певцы, танцоры, музыканты, гимнасты, циркачи и чтецы.

«Нам всем сейчас хочется радости и живой энергии. Спасибо детям, что они делятся ей. Вся власть юным талантам!» — говорит автор и ведущая конкурса Дарья Златопольская.

Не пропустите! Новый сезон «Синей птицы» стартует на канале «Россия 1» 22 ноября в 18:15.

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