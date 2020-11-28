«С тестем я не фехтую»: Максим Матвеев рассказал об отношениях с Михаилом Боярским

Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты уже 10 лет. Пара воспитывает двоих сыновей: восьмилетнего Андрея и годовалого Григория. Актеры не обходятся без помощи знаменитых бабушки и дедушки мальчиков.

Лариса Луппиан и Михаил Боярский любят нянчиться со своими внуками. Однако они не прочь провести время и с зятем. Об этом заявил сам Максим Матвеев в одном из своих последних интервью.

Исполнитель главной роли в фильме «Стиляги» рассказал, что сам он вырос на приключениях трех мушкетеров. Поэтому всегда восхищался не только игрой Михаила Боярского, но и его владением шпагой.

«Я же вырос, как и все советские дети, на фильмах про мушкетеров. Поэтому с детства занимался фехтованием. Мне это очень нравилось. Но с тестем я не фехтую. Мы мирно сосуществуем» — признался актер СтарХит.

Матвеев считает, что в их семье царит гармония и взаимопонимание. Хотя во время первого знакомства с будущим зятем, Максим не скрывал своего волнения.

Также муж Боярской добавил, что больше стал уделять время сыновьям. Очередную репетицию в театре он больше не готов променять на игры со своими мальчишками.

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