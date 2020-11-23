«Вырвались»: Максим Матвеев устроил Елизавете Боярской романтический ужин в ресторане

Максим Матвеев одно время жил на два города. Он постоянно ездил из Санкт-Петербурга в Москву. Но с недавних пор актер покинул труппу Театра имени Олега Табакова. Теперь у него появилось больше времени на семью. Уже десять лет он счастлив в браке с Елизаветой Боярской. У пары подрастают сыновья: восьмилетний Андрей и Григорий, которому в декабре исполнится два года. Артист любит нянчиться с наследниками. Недавно он смастерил со старшим сыном елочные игрушки.

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А вот 23 ноября Матвеев решил порадовать жену. Он устроил ей романтический ужин, сводив в ресторан, расположенный в центре культурной столицы. По всей видимости, Боярская не ожидала, что окажется на свидании. Актер запечатлел возлюбленную в рубашке оверсайз и с манимальным макияжем. Волосы девушки были собраны в хвост. Влюбленные заказали по салату. Елизавета побаловала себя вином, а вот Максим предпочел пить воду.

«Картина под названием „Вырвались“…» — шутливо подписал он кадры.

Поклонникам редко удается увидеть пару вместе. Многие восхитились их взаимоотношениями и царящей в семье идиллией. «Самая лучшая и красивая пара», «Все тихо и спокойно. Только уважение от людей», «Надо-надо вырываться, хорошего вечерочка», «Какие же вы милые! Дай бог вам счастья очень долго!!!», «Какая вы классная, живая, настоящая», «Такая очаровательность и естественная красота», «Довольные родители — спокойные родители», — прокомментировали пост подписчики. Кто приглядывал за их наследниками — неизвестно. Возможно, что с ними посидел из дедушка Михаил Боярский.

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