Ксения Бородина облачила дочку в белоснежный пуховик и трендовые ботинки

Телеведущая отметила, что в этом году разглядела красоту родных мест. Она запечатлела младшую наследницу у пруда с подругой.

Ксения Бородина привыкла много работать. Она не скрывает, что теперь уже не проживет на 50 тысяч рублей в месяц, так как ее траты значит превышают эту сумму. Если после развода с первым мужем телеведущая ездила по клубам, где трудилась как диджей, то теперь она уже гораздо реже отправляется на подработку. По словам знаменитости, пригласить ее в качестве ведущей на свадьбу — это очень дорого.

Не удивительно, что Ксения любит побаловать себя люксовыми брендами. Осенью она уже хвасталась трендовыми ботинками Prada и Dior. Также телеведущая купила пальто, плюшевую и натуральную шубы. Пополнила она гардероб и своих дочерей — Теоны и Маруси. Накануне Бородина отправилась на прогулку с младшей наследницей. Она облачила ее в белоснежный пуховик, джинсы скинни, а также вязаную шапку и трендовые ботинки на массивной подошве молочного цвета.

«Согласитесь, что мы часто забываем, сколько красивых мест у нас с вами. Жить здесь и не увидеть завораживающие горы, восхитительные рассветы, чистейшие реки и озера — вот настоящее преступление», — отметила звезда.

Поклонники согласились с мнением Ксении. При этом многие заметили, что ее дочка одета под стать маме. В последнее время телеведущая носит длинные пуховики и массивные ботинки. «Тея уже такая взросленькая. Папина дочка», «Это Тея? Как время летит», «Девочка одета как мама. Просто мини-Бородуля», «Такая уже взрослячка, только крохою была», «Чудесный наряд», «Пуховик и ботинки, чует мамин стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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