Татьяна Навка устроила танцы с сестрой и мамой под живое выступление Стаса Михайлова

Фигуристка решила с размахом отметить день рождения своей мамы, организовав праздник. Звезды пели для именинницы и гостей.

Татьяна Навка в этом году переболела коронавирусом вместе с мужем Дмитрием Песковым. Потом она устроила себе отпуск, путешествуя по Золотому кольцу. А не так давно девушка возобновила работу над ледовыми шоу и стала сниматься в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри. Фигуристка никогда не скрывала любовь к своему большому семейству. Она каждый год ездит в отпуск с дочками Надеждой и Сашей Жулиной, а также своей сестрой Натальей.

На днях день рождения отметила мама Навки Раиса Анатольевна. Весь день женщина принимала поздравления. А праздник по этому поводу фигуристка закатила 21 ноября, в субботу. Она нарядилась в белоснежную рубашку и блестящую блузку из пайеток. Туфли на шпильке дополняли элегантный образ. Сестра спортсменки облачилась вечернее платье по фигуре черного цвета. Именинница тоже предпочла образ total black.

Среди гостей была певица Жасмин, а исполнял свои хиты для гостей сам Стас Михайлов. В разгар праздника Навка стала зажигательно танцевать с сестрой и мамой. На столе было много изысканных блюд: от устриц до арбуза, кальмаров и креветок.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Навка. Многие одарили ее комплиментами. «Какая стильная», «Вот это праздник», «так и нужно веселиться», «Роскошный наряд», «Мама такая молодая», «Очень красивые женщины в семье Навки, все блондинки», «Михайлов поет, красота», «Отличная вечеринка», «Веселый выходной» , — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Смотрите также: