«Будем верить в чудо»: Навка в свитере и трендовом сливочном пальто запечатлелась с Панайотовым

Татьяна Навка старается все свободное время проводить с семьей. Этим летом гастроли ее ледового шоу были отменены из-за пандемии коронавируса. Она смогла съездить на отдых в Сочи, а также показать дочкам Александре и Надежде красоты Золотого кольца. А вот осенью спортсменка вернулась к работе. Она стала членом жюри на шоу «Ледниковый период». Теперь девушка оценивает выступления участников и своих коллег.
На очередных съемках Татьяна появилась в элегантном наряде. Она нарядилась в белоснежный свитер с крупной вязкой и воротом, а также сливочное пальто с декором. Наряд подчеркнул ее загоревшую кожу. К слову, пальто с принтом и вышивкой в этом сезоне актуальны, поэтому фигуристка выдержала все тренды, включая стиль монохром. Навка увиделась с Александром Панайотовым, который на один вечер стал судьей.
Они записали совместное видео. Татьяна напомнила, что именно певец часто озвучивает своим голосом ее ледовые сказки, но она была вынуждена сообщить неприятную новость.
«Дорогие друзья, несмотря на то, что у меня немножко сел голос, я хочу представить моего дорогого, любимого Сашу Панайотова. Главный голос наших всех сказок, мюзиклов», — сказала спортсменка.
«Для меня большая честь сегодня быть рядом с Таней, с такой командой. Я очень надеюсь, что ты меня пригласишь еще. Я вошел во вкус. Все мои поклонники в восторге от твоих мюзиклов. Давай что-нибудь еще сделаем», — высказался Алексей.
«К сожалению, сегодня сказали, что запрещают все развлекательные мероприятия. Мы собирались повторить наши сказки, но все запрещают. Ничего, мы все-таки будем верить в чудо. Вдруг что-то изменится», — пояснила Навка.