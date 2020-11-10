«Будем верить в чудо»: Навка в свитере и трендовом сливочном пальто запечатлелась с Панайотовым

Фигуристка встретилась с другом на «Ледниковом периоде». Она вынуждена была сообщить неприятную новость.

Татьяна Навка старается все свободное время проводить с семьей. Этим летом гастроли ее ледового шоу были отменены из-за пандемии коронавируса. Она смогла съездить на отдых в Сочи, а также показать дочкам Александре и Надежде красоты Золотого кольца. А вот осенью спортсменка вернулась к работе. Она стала членом жюри на шоу «Ледниковый период». Теперь девушка оценивает выступления участников и своих коллег.

На очередных съемках Татьяна появилась в элегантном наряде. Она нарядилась в белоснежный свитер с крупной вязкой и воротом, а также сливочное пальто с декором. Наряд подчеркнул ее загоревшую кожу. К слову, пальто с принтом и вышивкой в этом сезоне актуальны, поэтому фигуристка выдержала все тренды, включая стиль монохром. Навка увиделась с Александром Панайотовым, который на один вечер стал судьей.

Они записали совместное видео. Татьяна напомнила, что именно певец часто озвучивает своим голосом ее ледовые сказки, но она была вынуждена сообщить неприятную новость.